Kağıthane'de Gürültü Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı — 19 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de komşular arasındaki gürültü tartışmasında açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; 19 yaşındaki Yusuf A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:08
Kağıthane'de Gürültü Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul Kağıthane'de komşular arasında çıkan tartışmada silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, 11 Kasım saat 20.20 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre aynı apartmanda yaşayan Melek İlayda Ç. (22) ile Yusuf A. (19) arasında çocuk sesi nedeniyle tartışma çıktı.

Alt katta oturan Yusuf A., şikayet için üst kata çıktığında küfür ettiği öne sürüldü. Tartışmaya müdahale eden Melek İlayda’nın abisi Rıdvan Çevik (34) alt kata inince, şüpheli olduğu belirtilen Yusuf A. daire kapısının dürbününden bakarak ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik, hastanede hayatını kaybetti. Rıdvan Çevik'in bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Gözaltı ve Tutuklama

Olayı soruşturan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf A.'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce 'Kasten yaralama' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

