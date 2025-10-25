Kağıthane'de Kemerburgaz Caddesi'nde Su Birikintisi Trafiği Aksattı

Kağıthane'de gece saatlerinde etkili sağanak Kemerburgaz Caddesi'nde su birikintisine yol açtı; İSKİ ve polis müdahalesiyle trafik, su tahliyesinin ardından normale döndü.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 12:18
Gece saatlerinde etkili sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Kağıthane'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kemerburgaz Caddesi üzerinde su birikintisi oluştu. Bölgedeki araçlar birikintiden dolayı güçlükle ilerledi.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İSKİ ekipleri, biriken suyu tahliye ederek yol kenarındaki kanala aktardı; polis ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı.

Çalışmalar süresince trafik tek şeritten verildi. Suyun tahliyesinin ardından trafik akışı normale döndü.

