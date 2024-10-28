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Kağıthane'de Kız Kardeşlere Taciz Eden Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de iki kız kardeşe taciz eden şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:27
Kağıthane'de Kız Kardeşlere Taciz Eden Zanlı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Kağıthane'de, iki kız kardeşi taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Taciz İhbarı Üzerine Harekete Geçildi

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, 24 Ekim tarihinde Şirintepe Mahallesi'nde gelen bir cinsel taciz ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Şüpheli Yakalandı

Ekipler, M.K. (25) ve R.K. (27) isimli kız kardeşlerin evinin önünde taciz eden S.B. (54) adlı şüpheliyi sokakta bulup yakaladılar. Şüphelinin üst araması sırasında olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Emniyet Soruşturması

Emniyet koridorlarında yapılan sorgulamada, S.B.'nin "kasten yaralama" suçundan 2 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kız Kardeşlerin İfadeleri

Kız kardeşler verdikleri ifadelerde, şüphelinin kendilerini yaklaşık 4 aydır takip ettiğini, evlerinin penceresinden onlara "öpücük attığını" ve olay günü kapılarına dayanarak elindeki bıçakla "Açın kapıyı, anne babanız yoksa sizle görüşelim, sizi seviyorum" ifadeleriyle tacizde bulunduğunu belirttiler.

Mahkemeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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