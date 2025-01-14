Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Kağıthane'de Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü

Kağıthane, Yahya Kemal Mahallesi'nde dün saat 15.00 sularında yaşanan kaza, bir otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarpması sonucu meydana geldi. B.K. yönetimindeki 34 LCH 18 plakalı otomobil, kasisten geçerken aniden kontrolden çıktı.

Olay sonucunda otomobil, iki araca çarparak ters döndü ve sürücü araçta sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Polis ekipleri caddede trafik akışını durdururken, itfaiye ekipleri de B.K.’yı araçtan kurtarmak için çalışmalara başladı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası araç olay yerinden çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı. Olay anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenilirken, kayıtta otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı açıkça görülüyor.