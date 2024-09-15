Kağıthane'de Korsan Otoparkçılığa Geçit Yok

Kağıthane'de Korsan Otoparkçılara Darbe

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden usulsüz olarak para talep eden iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı ekipler, Seyrantepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda park etmek isteyen sürücülerden ücret talep eden iki kişi tespit etti.

Ekipler, "değnekçi" olarak bilinen korsan otoparkçılar H.K. ve N.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin, araç sahiplerinden usulsüz bir şekilde otopark ücreti almaya çalıştıkları belirlendi.

Yasal Süreç Başlatıldı

H.K. ve N.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Kanun, yetkililer tarafından işletme izni verilmeden park ücreti talep etmenin suç olduğunu açıkça belirtmektedir.

Korsan otoparkçılıkla mücadele kapsamında başlatılan bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.