Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Çıktı

Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Oluştu

Kağıthane'de, sürücü kurslarına ait konteynerlar alev alev yanarak büyük hasara yol açtı. Yangında, kurslara ait motosiklet ve minibüsler zarar gördü.

Kundaklama Şüphesi Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

Yangının ciddi bir kundaklama olma ihtimali üzerinde durulurken, olay anında sürücü kursu sahibinin dikkat çeken açıklamaları da gündeme geldi. Sürücü kursu sahibi, "Sınavdan kalan bir kişi gelip yakmış bile olabilir" diyerek olaya dikkat çekti.

Yangının çıkmasının ardından, olay yerine çok sayıda acil yardım ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak olası can kaybını önlemeye çalıştı.