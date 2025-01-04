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Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Çıktı

Kağıthane'de sürücü kurslarına ait konteynerlarda çıkan yangında, motosiklet ve minibüsler zarar gördü. Kundaklama ihtimali araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 00:34
Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Çıktı

Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Oluştu

Kağıthane'de, sürücü kurslarına ait konteynerlar alev alev yanarak büyük hasara yol açtı. Yangında, kurslara ait motosiklet ve minibüsler zarar gördü.

Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Çıktı

Kundaklama Şüphesi Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

Yangının ciddi bir kundaklama olma ihtimali üzerinde durulurken, olay anında sürücü kursu sahibinin dikkat çeken açıklamaları da gündeme geldi. Sürücü kursu sahibi, "Sınavdan kalan bir kişi gelip yakmış bile olabilir" diyerek olaya dikkat çekti.

Yangının çıkmasının ardından, olay yerine çok sayıda acil yardım ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak olası can kaybını önlemeye çalıştı.

Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Çıktı

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