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Kağıthane'de Okul Servisi ile Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

İstanbul Kağıthane'de okul servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, bunların 7'si öğrenci.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:05
Kağıthane'de Okul Servisi ile Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Kağıthane'de Okul Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen korkunç bir kaza, okul servisinin hafif ticari bir araçla çarpışması sonucu 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Yaralılar arasında 7 öğrenci bulunuyor.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, önce bariyerlere çarparak savrulduktan sonra 34 LAU 743 plakalı okul servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle okul servis aracı devrilerek yan yattı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında okul servisinde bulunan 7 öğrenci, şoför ve hostes ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak durumu kontrol altına aldı. Olay nedeniyle 4 şeritli yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi...

İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi...

İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

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