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Kağıthane'de Okul Servisi Kazasında 9 Kişi Taburcu Edildi

Kağıthane'deki okul servisi kazasında yaralanan 9 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 23:02
Kağıthane'de Okul Servisi Kazasında 9 Kişi Taburcu Edildi

9 Kişi Sağlığına Kavuştu

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen okul servisi kazasında yaralanan 9 kişi taburcu edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kazada yaralananların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Kaza Anı ve Detaylar

Olay, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde, bir hafif ticari aracın okul servisine çarpması sonucu gerçekleşti. Açıklamada, "Beşiktaş'taki özel okula ait bir servis aracına yandan çarpan hafif ticari aracın kazaya neden olduğu" belirtildi. Çarpışma sonucu servis aracı devrilerek yan yattı.

Yaralananların arasında 7 öğrenci, servis sürücüsü ve hostes bulunuyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Servisteki 15 öğrencimizin emniyet kemerleri takılı olduğu için genel sağlık durumları iyidir. Yaralanan servis görevlisi (hostes), hastanedeki tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir," ifadelerine yer verdi.

İletişim ve Destek Süreci

Veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul yöneticileri, olay sürecinde sürekli irtibat halindeydi. Açıklamada, öğrencilere ve velilere "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

Kazanın Nedenleri

Kaza, 34 AP 5708 plakalı hafif ticari aracın öncelikle bariyerlere, ardından 34 LAU 743 plakalı okul servisine çarpması ile gerçekleşti. Sağlık ekipleri, kazada yaralananları hastaneye kaldırdı ve yapılan kontroller sonrasında 9 kişi taburcu edildi.

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