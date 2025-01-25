Kağıthane'de Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kağıthane'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Feyza Vatan yönetimindeki 34 GED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bir binanın bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.