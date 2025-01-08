DOLAR
35,38 -0,12%
EURO
36,55 0,12%
ALTIN
3.018,78 -0,36%
BITCOIN
3.388.958,41 0,95%

Kağıthane'de Park Halindeki 6 Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kağıthane'de park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yiğit A. yaralandı, olayda çevredekiler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:30
Kağıthane'de Park Halindeki 6 Araca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan bir otomobilin sürücüsü Yiğit A. (22) yaralandı. Kaza, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, park halindeki araçlara çarparak takla attı.

Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak şerit çekti.

Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uzlaşma ile Suçlar Çözüme Kavuştu: 3 Bin 488 Dosya Anlaşmayla Sonuçlandı
2
Antalya'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti
3
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Başbakanları Sınırda Buluştu
4
Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı: Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmeleri
5
Biden Yönetimi, 11 Eylül Sanıklarıyla Yapılan Anlaşmayı Engellemek İçin Mahkemeye Başvurdu
6
OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel İstismar İddiasıyla Karşılaşıyor
7
Bitlis'te Suriye Uyruklu Terörist Tutuklandı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor