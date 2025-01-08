Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan bir otomobilin sürücüsü Yiğit A. (22) yaralandı. Kaza, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, park halindeki araçlara çarparak takla attı.
Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak şerit çekti.
Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kağıthane'de, park halindeki 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.