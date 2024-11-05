DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,46 -0,22%
ALTIN
3.032,16 -0,34%
BITCOIN
2.364.922,82 -2,12%

Kağıthane'de Park Halindeki Araca Tır Çarptı

Kağıthane'de bir tır, park halindeki otomobile çarpıp sürükledi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:57
Kağıthane'de Park Halindeki Araca Tır Çarptı

Kağıthane'de Tır Kazası Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kağıthane, Seyrantepe'de meydana gelen ilginç bir kazada, sokaktan dönen bir tırın dorsesi park halindeki bir otomobile çarptı.

Olay anında kaydedilen görüntülerde, tırın dorsesinin park halindeki araca çarptığı ve otomobili sürüklemeye başladığı anlar net bir şekilde görünmekte. Tırın dorsesindeki koruma demirinin, park halindeki otomobile takılarak aracın sürüklenmesine neden olduğu dikkat çekiyor.

Sürücünün durumu fark etmeden tıra devam etmesi sonucunda, otomobilde ciddi hasar oluştu. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
2
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
3
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
4
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
5
Samsun'da 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' Programı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek