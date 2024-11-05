Kağıthane'de Park Halindeki Araca Tır Çarptı

Kağıthane'de Tır Kazası Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kağıthane, Seyrantepe'de meydana gelen ilginç bir kazada, sokaktan dönen bir tırın dorsesi park halindeki bir otomobile çarptı.

Olay anında kaydedilen görüntülerde, tırın dorsesinin park halindeki araca çarptığı ve otomobili sürüklemeye başladığı anlar net bir şekilde görünmekte. Tırın dorsesindeki koruma demirinin, park halindeki otomobile takılarak aracın sürüklenmesine neden olduğu dikkat çekiyor.

Sürücünün durumu fark etmeden tıra devam etmesi sonucunda, otomobilde ciddi hasar oluştu. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.