Kağıthane'de Polis Memurunu Şehit Eden Suç Örgütü Davası Başladı

Kağıthane'de Yargılanma Süreci Başladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden ve bir diğer polis memurunu yaralayan silahlı suç örgütüne dair önemli bir dava süreci başladı.

Duruşma Detayları

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya, 18 sanık ve avukatları katıldı. Sanıkların bir kısmı, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Sanıkların İddiaları

Yargılanan sanıklardan biri, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Serhat Anucur, emniyet güçleriyle kavga etmediğini savundu. 2020 yılında Uğurcan Gündoğmuş ile yaşadığı husumeti örnek vererek, kendisine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tutuklu sanık Okşan Ünlü ise Anucurlar ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını belirterek, bazı şikayetler doğrultusunda eve gelen polislerin kendisine uyuşturucu madde bulduğunu öne sürdü.

Müşteki İfadeleri

Söz konusu duruşmada bazı müştekiler, kendilerine yönelik bir saldırı olmadığını iddia ederek, şikayetçi olmadıklarını beyan ettiler.

Mahkeme Kararları

Mahkeme, tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

İddianame Hakkında Bilgiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 51 kişi şüpheli, 15 kişi müştekidir. İddianamede, olayın gelişimi ve polis memurlarının görev yaptıkları esnada maruz kaldıkları saldırı detaylı bir şekilde yer alıyor.

Ceza İstemleri

İddianamede, örgüt elebaşları için 107 yıldan 146 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklara ise 5 yıldan 97 yıla kadar ceza isteniyor.