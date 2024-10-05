Kağıthane'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kağıthane'de Yangın Paniği

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Yangının Başlangıcı

34 CKC 969 plakalı aracın motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, hemen emniyet şeridine çekerek aracı durdurdu. Ancak kısa süre içinde alevler otomobili tamamen sardı.

İtfaiye ve Acil Ekiplerin Müdahalesi

Yangının çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, belirli bir süre zarfında yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, TEM Otoyolu'ndaki trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Bu durum, bölgedeki araç yoğunluğuna neden oldu.