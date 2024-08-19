Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda, park halindeki bir aracın hedef alındığı bildirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

18 Ağustos Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda meydana gelen saldırıda, henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile ateş açtı. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, olayda yabancı uyruklu A.K (30) yaşamını yitirirken, arkadaşı F.M ağır yaralandı. A.K'nin koruma görevlisi E.K. ise yaralandı. Olay Yerinde Yapılan İncelemeler

Olay yerinde yapılan incelemede, kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu. Yaralanan iki kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Görüntülerde, saldırganın yaya olarak geldiği ve ateş ettikten sonra bir cipe binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. A.K'nin, arkadaşı F.M. ile birlikte yürüyerek babasını ziyaret ettikten sonra araçlarına binecekleri sırada, saldırganın silahlı saldırısına uğradıkları öğrenildi.

Başka bir güvenlik kamerasında, saldırganın ateş ederek araca doğru yaklaşması ve çevredekilerin kaçışması kaydedilmiştir. Saldırı sırasında aracın içindeki kişinin şoför camından atlayarak kaçması, saldırganın ise peşlerine düşmesi görüntülere yansımıştır.