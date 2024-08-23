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Kağıthane'de Silahlı Saldırı Sonrası Yakalanan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

Kağıthane'deki silahlı saldırıda şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:30
Kağıthane'de Silahlı Saldırı Sonrası Yakalanan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

Kağıthane'de Silahlı Saldırı ve Tutuklamalar

Kağıthane'de meydana gelen silahlı saldırı sonrasında, şüphelilerin yurtdışına kaçmasına yardım eden 2 kişi tutuklandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos tarihinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşen saldırının ardından 4 kişiyi gözaltına almıştı. Yabancı uyruklu L.E.E, M.A.H.M., P.Y. ve diğer şüpheli I.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. I.A. serbest bırakılırken, L.E.E ve M.A.H.M. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılığın Değerlendirmesi

Savcılığın sevk yazısında, L.E.E. ve M.A.H.M.'nin eylemlerinin uydurma olmadığını, aksine gerçekleşen silahlı saldırının planlamasında yardımcı oldukları ifade edildi. Yazıda, saldırıda yer alan G.S, T.S. ve S.A'nın eylemi bizzat gerçekleştirdiği belirtildi. Şüpheli P.Y., kaçan şüphelilerin yurtdışına çıkmalarına yardımcı olmakla suçlandı.

Olayın Ardındaki Sebepler

İstanbul Valiliği açıklamasında, olayın alacak meselesinden kaynaklandığı ve saldırıda bir susturucu takılmış tabancanın kullanıldığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden A.K.'nin yanı sıra, ağır yaralanan F.M. ve koruma görevlisi E.K. da olayda zarar görmüştü.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Tutuklanmaların ardından, şüphelilerin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla yargılanmaları gündeme geldi. Kağıthane'deki bu olay, İstanbul’un güvenlik gündeminde önemli bir yer tuttu.

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