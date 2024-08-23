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Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüphelilerin Yakılan Aracı ve Kaçışı

Kağıthane'deki silahlı saldırının detayları gün yüzüne çıkıyor. Şüphelilerin kaçış planı ve yakılan araç hakkında bilgi alındı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:23
Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüphelilerin Yakılan Aracı ve Kaçışı

Kağıthane'deki Silahlı Saldırı ve Şüpheli Kaçışı

Kağıthane'de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, iki kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıya dair yürütülen soruşturma, yeni detaylarla güncelleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Yeni Detaylar Açığa Çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheliden üçü hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, önemli bilgiler yer aldı. Maktul A.K.'nın öldürülmesi olayında en önemli şüpheli olarak belirlenen S.A.'nın, diğer şüpheliler G.S. ve T.S.'nin 6 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Saldırının Hazırlıkları

Yazıda, S.A.'nın olaydan bir gün önce L.E.E. ve M.A.H.M. ile birlikte bir araç kiraladığı, L.E.E.'nin de G.S., T.S. ve S.A.'ya, kaldıkları daireyi temin ettiği bilgisi bulunuyor. Saldırganların, saat 21.00 sıralarında kiralanan araçla daireden ayrıldığı belirtildi.

Yaralı ve Ölen Kişiler

Olay, 18 Ağustos'ta Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki bir araca yönelik gerçekleştirilen saldırıda yabancı uyruklu A.K. (30) hayatını kaybederken, F.M. ağır yaralandı. A.K.'nin koruma görevlisi E.K. ise hafif yaralandı.

Şüphelilerin Kaçış Yolu

Yapılan incelemelere göre, saldırganlar eylemden sonra kendilerini bekleyen araçla Hasdal Yolu'ndan geçerek Silivri Alipaşa mevkisine kadar gitti ve burada kiraladıkları aracı yaktı. Yakılma sonrası, diğer bir araca geçerek Dereköy Sınır Kapısı'na ulaştılar. G.S., T.S. ve S.A. isimli şüpheliler, burada Bulgaristan'a geçmeyi başardılar.

Tutuklamalar ve Gözaltılar

Şüphelilerden G.S., T.S. ve S.A., Romanya'da yakalanarak tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının alacak meselesi yüzünden gerçekleştiğini bildirdi. Diğer şüphelilerle birlikte kaçışa yardım edenler de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, adli süreçlerin devam ettiğini belirtilmektedir.

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