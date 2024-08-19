Kağıthane'de Silahlı Saldırıda 4 Gözaltı

Kağıthane'deki Silahlı Saldırı ve Yakalanan Şüpheliler

Kağıthane’de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 zanlı gözaltına alınırken, faillerin 6 kişiden 3'ünün yurtdışına kaçtığı belirlendi.

Olayın Detayları ve Sağlık Durumu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, olay dün saat 22:20'de gerçekleşti. Kağıthane’de meydana gelen silahlı kavga sonrası geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan A.A.E.Q, F.M. ve E.K. hastaneye kaldırıldı. Ancak, A.A.E.Q hayatını kaybetti; F.M'nin durumu ciddiyetini korurken, E.K. bilinçli bir şekilde tedavi ediliyor.

Kaçış ve Yakalanmalar

Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayda kullanılan 8 boş kovan ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden kaçarken, 3 farklı araç kullandığı tespit edildi. Araçların kiralık olduğu ve birinin içinde silah bulunduğu belirtildi.

Olayın failleri arasında yer alan G.S, T.S. ve S.A, 19 Ağustos’ta Kırklareli üzerinden yurtdışına kaçtıkları belirlenmişken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Şüphelilerin aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde, olayın alacak meselesi nedeniyle işlendiği anlayışına varıldı. Şu anda kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam etmektedir.