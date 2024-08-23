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Kağıthane'de Silahlı Saldırının Faillerine Yardım Eden 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kağıthane'deki silahlı saldırıyla ilgili kaçmaya çalışan 4 kişi, adliyeye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:52
Kağıthane'de Silahlı Saldırının Faillerine Yardım Eden 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kağıthane'deki Silahlı Saldırı Sonrası Yeni Gelişmeler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 18 Ağustos tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından, şüphelilerin yurt dışına kaçmalarına yardım eden kişiler yakalandı.

Olayın Ardından Yakalamalar Yapıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında bulunan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Olayın Detayları

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, 30 yaşındaki A.K. hayatını kaybetmişti. Arkadaşları F.M. ağır yaralanırken, A.K.'nin koruma görevlisi E.K. ise hafif yaralanmıştı. Olay yerinde çok sayıda boş kovanın yanı sıra susturucu takılmış bir silah da bulundu.

Faillerin İzlenmesi ve Yakalanması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının alacak meselesinden kaynaklandığını tespit etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğu belirlendi. Bu kişilerin olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtıkları bildirildi.

Özellikle G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos'ta Kırklareli'nden yurt dışına çıktığı tespit edilerek, 20 Ağustos tarihinde Interpol ile yapılan koordinasyonla Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye geri getirildikleri açıklandı.

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından...

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından...

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından...

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından...

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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