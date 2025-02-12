Kağıthane'de Trafik Kazası: Otomobil Yürüyüş Yoluna Düştü

Kağıthane'de, Anadolu Caddesi üzerinde gerçekleşen bir trafik kazasında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HDB 887 plakalı otomobil, dere kenarındaki yürüyüş yoluna düştü ve sürücüsü yaralandı.

Olayın hemen ardından, durumu bildiren ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, yaralı sürücünün durumu ciddiyetini korurken, kaza sonucunda ölen ya da başka bir yaralananın olmadığı belirtildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı ve kazanın meydana gelişim şekli üzerinde detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.