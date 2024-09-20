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Kağıthane'de Trafik Kazasında 3 Yaralı

Kağıthane'de gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:37
Kağıthane'de Trafik Kazasında 3 Yaralı

Kağıthane'deki Trafik Kazası

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında 3 kişi yaralandı. Olay, Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta gerçekleşti.

Kaza Detayları

Yokuş aşağı inen Orhan B. yönetimindeki 34 UR 9385 plakalı otomobil, Güzeldere Caddesi'nde ilerleyen Yusuf Ç. tarafından kullanılan 34 DTZ 367 plakalı araca çarptı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ve Yusuf Ç.’nin araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Olay Yeri Müdahalesi

Yaşanan kaza sonrası, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, caddede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kaza sebebiyle Güzeldere Caddesi'nde yoğunlaşan trafik akışı, yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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