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Kağıthane'de Yediemin Otoparkından Motosiklet Çalan Zanlı Yakalandı

Kağıthane'de trafikten men edilen motosikletin yediemin otoparkından çalınması olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:44
Kağıthane'de Yediemin Otoparkından Motosiklet Çalan Zanlı Yakalandı

Kağıthane'de Güvenlik Kamerasına Yansıyan Hırsızlık Olayı

Kağıthane'de, yediemin otoparkından motosiklet çalan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, polis denetimleri sırasında plakası bulunmayan ve şasi numarası kayıtsız olan bir motosikleti durdurdu.

Sürücüye yapılan işlemlerin ardından, motosiklet trafikten men edilerek Seyrantepe Mahallesi’ndeki yediemin otoparkına çekildi. Bir süre sonra otoparka gelen belirsiz bir şahıs, güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanarak motosikleti çalarak olay yerinden kaçtı.

Motosiklet Hırsızlığına Hızlı Müdahale

Olayın hemen ardından ihbarda bulunan polis ekipleri, çalınan motosikleti Çağlayan Mahallesi Cihanşah Sokak üzerinde bularak güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Kamera kayıtları sayesinde, motosikleti çalan kişinin kimliği tespit edildi.

17 yaşındaki şüpheli A.K., Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi’nde yakalandı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “motosiklet hırsızlığı” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin otoparka gelerek motosiklete binerek kaçış anları net bir şekilde gözlemleniyor.

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