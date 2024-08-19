Kağıthane'deki Silahlı Saldırı: A.A.E.Q'nun Babasından Açıklama

Kağıthane'deki Silahlı Saldırı Üzerine Gelişmeler

Kağıthane’de park halindeki bir araca yapılan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden yabancı uyruklu A.A.E.Q’nun babası Bilal Abdülkadir, olayla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olayın Siyasi Bir Boyutu Yok

Abdülkadir, yaptığı açıklamada konunun siyasi bir mesele olmadığını ifade ederek, "Biz İsrail Araplarındanız, Filistinliyiz, Arabız. İsrail pasaportu taşıyoruz. Türkiye’ye daima gelip gidiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Umudumuz, Türk polisinin en kısa sürede görevini yerine getirip canileri yakalamasıdır" şeklinde konuştu.

Turistik Ziyaret Amacıyla Geldikleri Türkiye

Oğlunu ziyaret etmek için Türkiye’ye turistik bir seyahat gerçekleştirdiklerini belirten Abdülkadir, "Oğlumu Allah verdi, Allah aldı; olan oldu. Yine de Allah’a hamdolsun. Bizler Allah içiniz yine Allah’a döneceğiz" dedi.

Polis ve Ambulansın Hızlı Müdahalesi

Abdülkadir, olay yerine gelen ambulans ve polisin iyi davrandığını belirterek, "Türkiye’ye bu güzel tutum ve davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce herhangi bir saldırı olmadı. Bu beklenmedik bir durum" ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Dün gece saat 22.20 sularında Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda gerçekleşen saldırıda, park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. 30 yaşındaki A.A.E.Q hayatını kaybederken, arkadaşı F.M. ağır yaralanmış, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur.