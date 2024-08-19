Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kağıthane'deki Silahlı Saldırı: A.A.E.Q'nun Babasından Açıklama

Kağıthane'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden A.A.E.Q'nun babası olayın siyasi bir boyutu olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:05
Kağıthane'deki Silahlı Saldırı: A.A.E.Q'nun Babasından Açıklama

Kağıthane'deki Silahlı Saldırı Üzerine Gelişmeler

Kağıthane’de park halindeki bir araca yapılan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden yabancı uyruklu A.A.E.Q’nun babası Bilal Abdülkadir, olayla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olayın Siyasi Bir Boyutu Yok

Abdülkadir, yaptığı açıklamada konunun siyasi bir mesele olmadığını ifade ederek, "Biz İsrail Araplarındanız, Filistinliyiz, Arabız. İsrail pasaportu taşıyoruz. Türkiye’ye daima gelip gidiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Umudumuz, Türk polisinin en kısa sürede görevini yerine getirip canileri yakalamasıdır" şeklinde konuştu.

Turistik Ziyaret Amacıyla Geldikleri Türkiye

Oğlunu ziyaret etmek için Türkiye’ye turistik bir seyahat gerçekleştirdiklerini belirten Abdülkadir, "Oğlumu Allah verdi, Allah aldı; olan oldu. Yine de Allah’a hamdolsun. Bizler Allah içiniz yine Allah’a döneceğiz" dedi.

Polis ve Ambulansın Hızlı Müdahalesi

Abdülkadir, olay yerine gelen ambulans ve polisin iyi davrandığını belirterek, "Türkiye’ye bu güzel tutum ve davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce herhangi bir saldırı olmadı. Bu beklenmedik bir durum" ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Dün gece saat 22.20 sularında Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda gerçekleşen saldırıda, park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. 30 yaşındaki A.A.E.Q hayatını kaybederken, arkadaşı F.M. ağır yaralanmış, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları