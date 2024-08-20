Kağıthane'deki Silahlı Saldırının Şüphelileri Romanya'da Yakalandı

Kağıthane'deki Silahlı Saldırının Ardından Kaçış

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından yurt dışına kaçan 3 şüpheli, Romanya'da yakalandı.

Olayın Detayları ve Şüphelilerin Tespiti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 18 Ağustos akşamı saat 22:20'de meydana gelen silahlı saldırıda, saldırganların alacak verecek meselesi nedeniyle harekete geçtiği belirtildi. Saldırıda yaralananların kimlikleri belirlenmiş olup, A.A.E.Q, F.M. ve E.K. adlı kişilerin yer aldığı bildirildi. Yaralılardan A.A.E.Q. hayatını kaybederken, F.M.'nin durumu kritik, E.K.'nin ise bilinci açık olarak tedavi altında olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin Kaçışı ve Yakalanması

Olayın failleri arasında G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, olay sonrası üç farklı araç değiştirerek kaçtıkları ve 19 Ağustos gününde Kırklareli üzerinden yurt dışına çıktıkları öğrenildi. Emniyetin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, Interpol ile iş birliği yapılarak G.S., T.S. ve S.A.'nın Romanya’da yakalandığı duyuruldu. Kişilerin ülkeye geri iade edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yardımcı Şüpheliler de Yakalandı

Ayrıca, şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y. adlı şahısların da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyeti, yurt içinde ve dışında tüm suçluların peşinde olmaya devam edeceğini kaydetti.