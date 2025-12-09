Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Operasyon ve Tutuklama

Kağızman’da hakkında (7) yıl (6) ay hapis cezası bulunan 1 kişi, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kağızman Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar kapsamında, Bakırköy Asliye Ceza İlmat Masası (2025/253698) tarafından "Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma vb. 245/2" suçundan hakkında arama kararı bulunan şahsı Kağızman’da yakaladı.

Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Konuya ilişkin Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

