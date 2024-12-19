Kahire-Beyrut Direkt Uçuşları Yeniden Başladı

Mısır'dan Beyrut'a Uçuşlar Yeniden Başlıyor

Mısır, Kahire'den Beyrut'a direkt uçuşların 3 aylık aradan sonra yeniden başladığını duyurdu. Bu adım, Lübnan'daki durumun istikrar kazanmasıyla mümkün hale geldi.

İlk Sefer Gerçekleşti

Mısır Hava Yolları (EgyptAir) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Kahire'den Beyrut'a ilk uçak seferinin yapıldığı bildirildi. Yolcular, artık hızlı ve direkt bir şekilde Lübnan'a ulaşma fırsatına sahip.

Uçuşların yeniden başlaması, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve seyahat etmek isteyenler için büyük bir kolaylık sağlayacak.