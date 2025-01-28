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Kahire Büyükelçisi Şen: Mısır'daki Türk Yatırımları Büyümeye Devam Ediyor

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'daki Türk yatırımlarının büyüme sürecini ve ticaretin 10 milyar dolara ulaşma beklentisini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:48
Kahire Büyükelçisi Şen: Mısır'daki Türk Yatırımları Büyümeye Devam Ediyor

Kahire Büyükelçisi Şen: Mısır'daki Türk Yatırımları Genişliyor

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır’daki Türk yatırımlarının genişleyerek büyümeye devam ettiğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 10 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Ticaret Hacmi Artıyor

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır B2B görüşmeleri etkinliğinde konuşan Şen, 2023 yılı itibarıyla karşılıklı ticaret hacminin 8,8 milyar dolara ulaştığını ve önümüzdeki yıl bu rakamın 1 milyar dolar artış yaşayarak 10 milyar dolara çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Türk Yatırımları Devam Ediyor

Büyükelçi Şen, Mısır'daki Türk yatırımlarının sürekli büyüdüğünü ve Türkiye'nin, Mısır'a en büyük 3. ihracat pazarı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Mısır'ın Türkiye'den aldığı ticaret fazlası dikkat çekici bir durum olarak serbest ticaret anlaşmasının etkili bir şekilde işlediğini gösterdi.

Yeni Yatırımlar ve İşbirlikleri

İstanbul'da gerçekleştirilen Türk iş insanları toplantısında, Eroğlu Global Holding tarafından Batı Kantara Sanayi Bölgesinde 120 milyon dolarlık yeni bir yatırım gerçekleştirileceği müjdesini aldığını belirten Şen, ticaretin yatırım için temel oluşturduğunu ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin liderliğinde iki ülke ekonomilerinin birlikte büyümesi üzerine stratejik bir vizyonla hareket ettiklerini söyledi. Yerli sanayinin geliştirileceği ve kalıcı iş birliklerinin sağlanacağı umudunu dile getirdi.

Bu bağlamda, Mısır'daki Türk yatırımlarının daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Ticaret ‎‎Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Mısır'ın başkenti Kahire'de...

Ticaret ‎‎Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Mısır'ın başkenti Kahire'de ‎‎Türkiye-Mısır B2B görüşmeleri etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sol 3) de katıldı.

Ticaret ‎‎Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Mısır'ın başkenti Kahire'de...

Ticaret ‎‎Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Mısır'ın başkenti Kahire'de ‎‎Türkiye-Mısır B2B görüşmeleri etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sol 3) de katıldı.

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