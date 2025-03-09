Kahire'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel İftar Etkinliği

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Kadınlar Günü'nde Anlamlı Bir İftar Düzenledi

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Mısırlı kadın Türkolog ve gazetecilere özel bir iftar programı gerçekleştirdi.

Etkinlik, büyükelçilik rezidansında yapıldı ve Türk tarihinde önemli iz bırakmış 9 kadın tanıtıldı. Ayrıca iftar menüsünde Türk mutfağının lezzetleri İle katılımcılara unutulmaz bir akşam sunuldu.

Türk Kadınlarının Tarihsel Rolü

İftar programında konuşan Şen, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Türk tarihinde iz bırakan bu değerli kadınları saygı ve rahmetle andı.

Tanıtılan Değerli Türk Kadınları

Zeynep Kamil Hanım (1828-1884): Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı, hayırseverliği ile bilinir. İstanbul'daki Zeynep Kamil Hastanesi'ni kurmuştur.

(1828-1884): Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı, hayırseverliği ile bilinir. İstanbul'daki Zeynep Kamil Hastanesi'ni kurmuştur. Prenses Kadriye Hüseyin (1888-1955): Mısır Sultanı Hüseyin Kamil’in kızı, kadın hakları konusunda önemli eserler vermiştir.

(1888-1955): Mısır Sultanı Hüseyin Kamil’in kızı, kadın hakları konusunda önemli eserler vermiştir. Emine Fuat Tugay (1890-1975): Ressam ve yazar, Türk-Mısır ortak tarihine ışık tutan önemli eserler üretmiştir.

(1890-1975): Ressam ve yazar, Türk-Mısır ortak tarihine ışık tutan önemli eserler üretmiştir. Şule Yüksel Şenler (1938-2019): Yazar ve gazeteci, muhafazakar kadınların güçlenmesi için mücadele etmiştir.

(1938-2019): Yazar ve gazeteci, muhafazakar kadınların güçlenmesi için mücadele etmiştir. Cahide Sonku (1916-1981): Türkiye'nin ilk kadın film yönetmeni, sinema sektöründe önemli bir figürdü.

(1916-1981): Türkiye'nin ilk kadın film yönetmeni, sinema sektöründe önemli bir figürdü. Sabiha Gökçen (1913-2001): Dünyanın ilk kadın savaş pilotu, havacılık alanında kadınların önünü açmıştır.

(1913-2001): Dünyanın ilk kadın savaş pilotu, havacılık alanında kadınların önünü açmıştır. Halide Edib Adıvar (1884-1964): Yazar ve aktivist, kadın hakları mücadelesinin öncülerindendir.

(1884-1964): Yazar ve aktivist, kadın hakları mücadelesinin öncülerindendir. Alev Alatlı (1944-2023): Ekonomist ve yazar, Türk edebiyatında önemli katkılarda bulunmuştur.

(1944-2023): Ekonomist ve yazar, Türk edebiyatında önemli katkılarda bulunmuştur. Fatma Aliye Topuz (1862-1936): Türkiye’nin ilk kadın romancılarından biri, kadın hakları için önemli eserler vermiştir.

Bu anlamlı etkinlik, Türk kadınlarının tarihteki yerlerini kutlamak ve güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mısırlı kadın Türkolog ve gazetecilere iftar verildi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mısırlı kadın Türkolog ve gazetecilere iftar verildi.