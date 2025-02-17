Kahire'de Bina Çöktü: 10 Ölü, 3 Yaralı

Kahire'nin batısında bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:37
Kahire'de Bina Çöktü: 10 Ölü, 3 Yaralı

Kahire'de Trajedi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında bulunan bir apartmanın çökmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı, olayın detaylarını açıkladı.

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Cevaplanmamış Sorular

Giza vilayetinin Kirdase bölgesinde gerçekleşen çökme, bölgedeki halkı derinden sarstı. Yaralılar, 6 Ekim şehrindeki Şeyh Zayid Uzmanlık Hastanesi'ne nakledildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, mümkün olan en kısa sürede yaralıların kurtarılması için arama faaliyetlerine devam ediyor.

Çökme Öncesinde Patlama İddiaları

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, 3 katlı binada çökme öncesinde mutfak tüpü patlaması yaşandığı bildiriliyor. Ancak, binanın çökme sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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