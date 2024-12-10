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Kahire'de Binayı Çökmesi: 8 Ölü, 3 Yaralı

Kahire'deki 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:42
Kahire'de Binayı Çökmesi: 8 Ölü, 3 Yaralı

Kahire'de Trajik Binanın Çökmesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen üzücü bir olayda, 6 katlı bir bina çökerek büyük bir yıkıma neden oldu. Olay sonucu 8 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

Olayın Detayları ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Mısır Sağlık Bakanlığı, olayın El-Vayli Mahallesi'nde gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, çökme olayının ardından ambulans ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve enkaz kaldırma ile arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bu trajik olay, bölge halkında büyük bir üzüntüye yol açtı.

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