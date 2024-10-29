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Kahire'de Esir Takası Müzakereleri Başlıyor

İsrail ile Hamas arasında esir takası görüşmeleri bu hafta Kahire'de gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:15
Kahire'de Esir Takası Müzakereleri Başlıyor

Kahire'de Esir Takası Müzakereleri Başlıyor

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen esir takası müzakerelerinin bir sonraki görüşmesi, bu hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılması bekleniyor. Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, bu görüşmenin Kahire'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Müzakerelere Mossad Lideri Başkanlık Edecek

Kaynağın verdiği bilgiye göre, görüşmelere İsrail heyeti adına dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea başkanlık edecek. Esir takası müzakereleri, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim’de Gazze'nin Refah bölgesinde gerçekleşen bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme taşınmış durumda.

ABD’nin Rolü ve Gelecek Görüşmeler

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar üzerine gelecek ay İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca, Katar'da gerçekleşen bir dizi görüşmede, İsrail ve Hamas arasında dolaylı esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için görüşmeler yapılmıştı.

Şu an için Gazze’de Hamas’ın elinde bulunan 101 İsrailli esir bulunuyor.

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