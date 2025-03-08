Kahire'de Filistinlilere Onur Töreni: Hamas Esir Takasını Kutladı

Kahire'de Filistinli Esirlerin Onurlandırıldığı Tören

Hamas, Mısır’ın başkenti Kahire’de, İsrail ile yapılan esir takası anlaşması ve ateşkes çerçevesinde serbest bırakılan Filistinli mahkumlar için bir onurlandırma töreni düzenledi.

Törene Katılım

Törene, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli mahkumların yanı sıra, Hamas’ın müzakere heyeti başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin yurtdışı sorumlusu Halid Meşal, Esirler Medya Ofisi Başkanı Zahir Cebbarin ve diğer Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Cebbarin'in Açıklamaları

Törende konuşma yapan Cebbarin, "İsrail hapishanelerindeki esirlerin özgürlüğe kavuşması, direnişin bir zaferidir ve Filistin halkının sarsılmaz duruşunun simgesidir" dedi. Cebbarin, İsrail’in siyasi ve askeri desteğine rağmen Filistin halkının iradesini kıramayacağını belirtirken, Filistinli mahkumların büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurguladı.

Cebbarin, "Hamas, geçmişte olduğu gibi onurlu esir takası anlaşmaları gerçekleştirdi ve tüm mahkumlar serbest kalana kadar mücadelesini sürdürecektir" diyerek, hareketin son Filistinli esir özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağını ifade etti.

Esirlerin Mücadele Vurgusu

Cebbarin, İsrail hapishanelerinden çıkan mahkumların, Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. "Bu kahramanlar, yıllarca İsrail hapishanelerinde direnişin sembolü oldular. Şimdi, Filistin halkının ve ümmetin saflarına geri döndüler" şeklinde konuştu.

Esir Takası Detayları

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında, 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılmış, Gazze'deki 25’i sağ, 8’i ölü olmak üzere toplamda 33 İsrailli esir de teslim edilmiştir.