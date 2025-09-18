Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi

Olayın ayrıntıları ve soruşturma sonuçları

Mısır'ın başkenti Kahiredeki Mısır Müzesi'nden çalındığı belirtilen antik döneme ait altın bileziğin eritilerek başka bir ürüne dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Eylül'de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasa içinde bulunan Antik Mısır'da Üçüncü Ara Döneme ait altın bir bileziğin kaybolduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Yapılan soruşturmada, suçun failinin müzedeki bir restorasyon teknikeri olduğu, bileziği 9 Eylül'de çaldığı ve ardından Kahire'de bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tüccarın bileziği 180 bin cüneyhe (3 bin 750 dolar) karşılığında bir altın atölyesi sahibine sattığı; atölye sahibinin ise bileziği 194 bin cüneyhe (4 bin dolar) karşılığında altın dökümhanesinde çalışan bir işçiye devrettiği, işçinin bileziği diğer mücevherlerle birlikte eritip yeni bir ürüne dönüştürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, şüphelilerin yakalandığını, sorgu sonunda suçlarını itiraf ettiklerini ve bileziğin satışından elde edilen paraya el konulduğunu bildirdi.

Üçüncü Ara Dönem, Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar süren bir dönemi kapsıyor.

Uluslararası medya, çalınan bileziğin üç bin yıllık ve paha biçilmez değerde olduğunu vurgulamıştı.