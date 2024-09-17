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Kahire'de Türkiye Bursları Oryantasyon Programı Düzenlendi

Türkiye Bursları Oryantasyon Programı, Kahire'de uluslararası öğrencileri bir araya getirerek eğitim fırsatlarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:42
Kahire'de Türkiye Bursları Oryantasyon Programı Düzenlendi

Kahire'de Türkiye Bursları Oryantasyon Programı

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı", Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) gerçekleştirildi.

Programın Açılışında Sunumlar Yapıldı

YEE’nin yaptığı açıklamada, programın açılış konuşmasını yapan YEE Kahire Koordinatörü Emin Boyraz, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, öğrencilere hitap etti. Boyraz, "Sizler, aldığınız eğitimle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak, adeta birer kültür elçisi olacaksınız," şeklinde konuştu ve öğrencilere Türkiye'de eğitim hayatlarında başarı diledi.

Deneyim Paylaşımı ve Bilgilendirme

Önceki Türkiye Bursları programından yararlanmış Kahire YEE kursiyerleri ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği uzmanları, yeni öğrencilere sunum gerçekleştirdi ve kendi tecrübelerini aktardı. Program süresince öğrencilere burslar ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca, öğrencilerin Türkiye’ye gitmeden önce sorularına yanıt bulma fırsatı da sağlandı.

Türkiye Bursları Programı Hakkında

YTB’nin düzenlediği bu burs programı, uluslararası öğrencilere Türkiye'de kaliteli eğitim alma fırsatı sunarak, global anlamda başarılı öğrencilere eşit imkanlar sağlamayı hedefliyor. Türkiye Bursları, pek çok alanda, akademiden sanata, ekonomiden edebiyata kadar geniş bir yelpazede uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu program aracılığıyla, karşılıklı ilişkilerin güçlenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" öğrencileri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" öğrencileri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" öğrencileri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" öğrencileri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" öğrencileri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" öğrencileri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

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