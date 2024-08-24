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Kahire'deki Ateşkes Müzakereleri: Biden, Sisi ve Şeyh Temim Bir Araya Geldi

Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Kahire'de ateşkes görüşmelerini ele aldı, anlaşmanın engellerini tartıştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:38
Kahire'deki Ateşkes Müzakereleri: Biden, Sisi ve Şeyh Temim Bir Araya Geldi

Kahire'deki Ateşkes Müzakereleri

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile bir araya gelerek kahiredeki ateşkes müzakereleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu görüşmeler, Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik kritik adımların atılmasını hedefliyor.

Ateşkesin Aciliyeti Vurgulandı

Washington yönetimi, ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini düşündüğünü dile getiriyor. Biden, Sisi ve Temim ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ateşkesle ilgili mevcut önerinin taraflar arasındaki farklılıkları giderebilecek bir belge olabileceğini ifade etti.

Müzakere Süreci ve Engeller

Ateşkes müzakerelerinin Kahire'de süreceği belirtilen görüşmelerde, Biden, Sisi ve Temim, anlaşmanın önündeki engelleri kaldırma çabalarını da ele aldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, müzakerelerin "yapıcı bir şekilde ilerlediğini" vurguladı.

Hamas Heyeti Kahire'ye Gidiyor

Hamas Hareketi'nden bir heyetin, Gazze'deki ateşkes ve esir takası gelişmelerini görüşmek amacıyla bu akşam Kahire'ye hareket edeceği bildirildi. Bu adım, müzakerelere hız katmayı hedefliyor. Öte yandan, İsrail güvenlik heyeti ve ABD heyeti de iki gün önce Kahire’ye ulaşmış durumda. Ateşkes müzakerelerinin bu akşam ya da yarın başlaması bekleniyor.

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