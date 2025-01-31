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Kahire, Gazze ve UNRWA İçin 6 Arap Ülkesinin Katılımıyla Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Kahire, Gazze'deki ateşkes ve UNRWA'nın desteklenmesi için 6 Arap ülkesinin katılımıyla önemli bir toplantıya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:50
Kahire, Gazze ve UNRWA İçin 6 Arap Ülkesinin Katılımıyla Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Mısır'ın başkenti Kahire, yarın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için yardım sağlayan UNRWA'yı desteklemenin yollarını ele almak üzere 6 Arap ülkesinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın aktardığına göre, bu önemli toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Bae Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt katılacak.

Toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere tehcir edilmesi yönündeki teklifinin reddedilmesinden birkaç gün sonra yapılacak olması dikkat çekici.

Ortaya çıkan gelişmelere dair detaylar henüz netleşmezken, Ürdün Devlet Televizyonu El-Memleke, toplantıda Gazze Şeridi’nde ateşkes durumu ve UNRWA'nın desteklenmesi yolunda atılacak adımların yanı sıra, bölgedeki insan yardımının sürdürülebilir şekilde ulaştırılması konularının ele alınacağını duyurdu.

Trump, Gazze'de yaşanan yıkımın ardından, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün’e yerleştirilebileceği önerisinde bulunmuştu. Söz konusu öneri, Ürdün, Mısır, Irak, Fransa, Almanya, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi pek çok ülke tarafından reddedildi.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı ise dün yürürlüğe girdi. Tel Aviv yönetimi, UNRWA'nın Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerini sonlandırma kararını aldı. UNRWA'nın BM çalışanları, dolan süre dolmasıyla Doğu Kudüs'ü terk etti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024 tarihi itibarıyla UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail’deki tüm faaliyetlerinin sonlanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Bu durumun, Filistin topraklarında bulunan yaklaşık 2,5 milyon mülteci üzerinde olumsuz bir etki yaratması bekleniyor.

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