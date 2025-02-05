Kahraman Madencilerin Hikayesi: 'K-Ömür' Belgeselinin Gösterimi Gerçekleşti

'K-Ömür' Belgeseli Gösterildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madencilerinin gösterdiği fedakarlıkları konu alan 'K-Ömür' belgeselinin gösterimi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gösterim Öncesi Anma Töreni

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazdan 24 saat sonra kurtarılan Veli Gövtaş, eşi Tuğçe ve kızları Ece ve Eylül Gövtaş da etkinliğe katıldı.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in Mesajı

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ülkenin en büyük acılarından birinin yaşandığını belirterek, “Yerin yüzlerce metre altında alın teri döken, ülkemizin refahı için çalışan madencilerimizin deprem bölgesindeki üstün gayretlerinin hakkını asla ödeyemeyiz.” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in Açıklamaları

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, belgeselin hazırlanmasının amacının yaşanan acıların unutulmaması olduğunu vurgu yaptı. Yeşil, madencilerin hemen deprem bölgesine gittiğini ve orada gösterdikleri kahramanlıkların anlatılamayacak kadar büyük olduğunu ifade etti.

Yönetmen Gürkay Gündoğan'dan Teşekkür

Belgeselin yönetmeni Gürkay Gündoğan, belgeselin hazırlanma süreci ve içerikleri hakkında bilgi vererek destek veren herkese teşekkür etti.

Konferans ve Belgesel Gösterimi

Etkinlikte ayrıca “Deprem Güvenli Yaşamı Nasıl Tesis Ederiz?” konulu bir konferans düzenlendi. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, katılımcılara bilgi vererek önemli mesajlar paylaştı. Konferansın ardından plaket takdimleri yapılırken, arama kurtarma çalışmalarını ve madencilerin duygularını içeren 40 dakikalık belgesel de katılımcılara gösterildi.

Veli Gövtaş’ın Duyguları

Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Veli Gövtaş, “Umarım böyle bir şeyi tekrar yaşamayız. Madenciler artık bizim kahramanlarımız. Zonguldak neresi, Hatay neresi ama bir şekilde kader bizi birleştirdi. Onların önünde ceket ilikliyoruz, saygı duruşuna geçiyoruz. Bu hisleri tarif etmek mümkün değil. Artık Karadenizli ağabeylerimiz, ailelerimiz var.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerinin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterim sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerinin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterim sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.