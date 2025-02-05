DOLAR
35,89 0,08%
EURO
37,44 -0,27%
ALTIN
3.312,53 -0,88%
BITCOIN
3.492.122,86 1,55%

Kahraman Madencilerin Hikayesi: 'K-Ömür' Belgeselinin Gösterimi Gerçekleşti

Asrın felaketi sonrasında madencilerin kahramanlıklarını anlatan 'K-Ömür' belgeseli, Hatay'dan kurtarılan aile ile tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:40
Kahraman Madencilerin Hikayesi: 'K-Ömür' Belgeselinin Gösterimi Gerçekleşti

'K-Ömür' Belgeseli Gösterildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madencilerinin gösterdiği fedakarlıkları konu alan 'K-Ömür' belgeselinin gösterimi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gösterim Öncesi Anma Töreni

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazdan 24 saat sonra kurtarılan Veli Gövtaş, eşi Tuğçe ve kızları Ece ve Eylül Gövtaş da etkinliğe katıldı.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in Mesajı

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ülkenin en büyük acılarından birinin yaşandığını belirterek, “Yerin yüzlerce metre altında alın teri döken, ülkemizin refahı için çalışan madencilerimizin deprem bölgesindeki üstün gayretlerinin hakkını asla ödeyemeyiz.” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in Açıklamaları

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, belgeselin hazırlanmasının amacının yaşanan acıların unutulmaması olduğunu vurgu yaptı. Yeşil, madencilerin hemen deprem bölgesine gittiğini ve orada gösterdikleri kahramanlıkların anlatılamayacak kadar büyük olduğunu ifade etti.

Yönetmen Gürkay Gündoğan'dan Teşekkür

Belgeselin yönetmeni Gürkay Gündoğan, belgeselin hazırlanma süreci ve içerikleri hakkında bilgi vererek destek veren herkese teşekkür etti.

Konferans ve Belgesel Gösterimi

Etkinlikte ayrıca “Deprem Güvenli Yaşamı Nasıl Tesis Ederiz?” konulu bir konferans düzenlendi. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, katılımcılara bilgi vererek önemli mesajlar paylaştı. Konferansın ardından plaket takdimleri yapılırken, arama kurtarma çalışmalarını ve madencilerin duygularını içeren 40 dakikalık belgesel de katılımcılara gösterildi.

Veli Gövtaş’ın Duyguları

Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Veli Gövtaş, “Umarım böyle bir şeyi tekrar yaşamayız. Madenciler artık bizim kahramanlarımız. Zonguldak neresi, Hatay neresi ama bir şekilde kader bizi birleştirdi. Onların önünde ceket ilikliyoruz, saygı duruşuna geçiyoruz. Bu hisleri tarif etmek mümkün değil. Artık Karadenizli ağabeylerimiz, ailelerimiz var.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerinin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterim sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalanları ışığa kavuşturan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerinin kahramanlıklarının anlatıldığı "K-Ömür" belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterim sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Yürüyüşü Düzenlendi
2
Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun 'Sevgili Tatbiki' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
3
Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in Ailesine Acı Haber Ulaşıldı
4
Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı
5
Niğde'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı Barış ve Refah İçin Suriye'nin Önemi
7
Ankara'da Japon Filmleri Festivali Başladı

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!