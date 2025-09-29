Kahramankazan'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki ikisi kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:05
Kaza ve müdahale

Ankara'dan Kahramankazan yönüne giden 06 CTR 942 plakalı otomobili kullanan Ömer Y. (29), ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkan önünde park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, aracın içinde sıkışan 5 kişiyi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkardı.

Can kaybı ve yaralıların durumu

Kaza sonucu sürücü Ömer Y. (29) ile yolculardan Sedat D. (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücünün kardeşi Kadir Y. (31) kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Kemal E. ve Baran E. (16) tedavi altına alındı. Kemal E., Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne; Baran E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

