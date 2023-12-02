KAHRAMANLAR Operasyonunda Terör Örgütüne Ağır Darbe: 9 İlde 88 Şüpheli Yakalandı
Eş zamanlı olarak 9 ilde gerçekleştirilen operasyon ile 88 şüpheli yakalandı. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımla Bölücü Terör Örgütüne karşı operasyon düzenlendi.
Sosyal paylaşım platformu X üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) karşı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. "Terör örgütüne üye olma", "yardım ve yataklı etme" suçlarından düzenlenen operasyon ile eş zamanlı 9 ilde baskınlar düzenlendi. Bitlis merkezli yürütülen "KAHRAMANLAR" operasyonu ile 88 BHÖ üyesi şüphelisi yakalandı.
Yerlikaya açıklamasında, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.
Bitlis Valiliğinin koordine ettiği operasyonda 5 AK 47 tüfek, 7 ruhsatsız silah, 18 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel yayının ele geçirildiği belirtildi.
Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." sözleri ile terörle mücadelenin devam ettiğinin altını çizdi.