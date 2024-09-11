Kahramanmaraş Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

Kahramanmaraş Deprem Davasında Devam Eden Süreç

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremler sırasında yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan dava, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdü.

Sanığın Savunması

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Kara, Güvenç Apartmanı'nın deprem gecesi birçok yapıyla birlikte yıkıldığını ve bu olayda birçok akrabasını kaybettiğini belirtti.

Açıklamaları ile Dikkat Çekti

Kara, binanın yıkılma nedeninin yetersiz zemin koşulları olduğunu ileri sürdü. Duruşmada yaptığı savunmada, "Depremin büyüklüğü ve süresi, yönetmelik eksiklikleri, ruhsatsız tadilatlar ve bölgedeki deprem risklerine karşı uyarı yapılmaması bu can kayıplarına neden olmuştur. Yıkımın sorumlusu ben değilim, asıl sorumlular yüksek katlı binalara izin verenlerdir" dedi. Ayrıca, affını ve beraatini talep etti.

Sıkıntılı Durum Tespit Edildi

Duruşma sırasında, bazı müştekiler sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine iletilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 26 Kasım tarihinde devam edecek.

İddianamedeki Suçlamalar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmektedir.