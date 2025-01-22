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Kahramanmaraş Depremi Davasında 10 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları A Blok davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:43
Kahramanmaraş Depremi Davasında 10 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Kahramanmaraş Depremi Davasında Yargılama Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin güneyinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonucu Kahramanmaraş'ta 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin dava süreci 1'i tutuklu 10 sanıkla devam ediyor.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Duruşma

Dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar H.K, Ö.F.T, A.E.Ç, L.V, H.K, A.Ö.D, A.F.T katıldı. Duruşma sırasında, diğer sanıkların duruşmada bulunmadığı gözlemlendi.

Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, 23 aydır tutuklu olduğunu ve hem psikolojik hem de sağlık sorunları yaşadığını belirterek, suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak kendilerini savundular.

Mahkeme Heyetinin Kararları

Mahkeme heyeti, ara kararında dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Dava bir sonraki duruşma için 30 Nisan'a ertelendi.

İddianame Detayları

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan toplamda 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmektedir.

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