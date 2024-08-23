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Kahramanmaraş Depreminde Olay Yaratan Müteahhit İzmir'de Yakalandı

Palmiye Sitesi'nin müteahhidi Ali Babaoğlu, 6 Şubat depremi sonrası İzmir'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:48
Kahramanmaraş Depreminde Olay Yaratan Müteahhit İzmir'de Yakalandı

Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi Depremi ve Yakalama Gelişmeleri

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi, Palmiye Sitesi'nin yıkılmasıyla sonuçlandı ve bu olayda 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Müteahhit Ali Babaoğlu İzmir'de Gözaltına Alındı

Depremde yıkılan site ile ilgili olarak arama kararı bulunan müteahhit Ali Babaoğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandıktan sonra Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenilen Babaoğlu hakkında, proje ve yapı denetimi süreçlerine ilişkin incelemelerin devam edeceği belirtildi.

Bu olay, Türkiye'de yapı güvenliği ve sorumlulukları konusunda önemli bir tartışma başlattı. Uzmanlar, depreme dayanıklı yapıların inşası konusunun aciliyetine dikkat çekiyor.

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