Kahramanmaraş Depremlerinde 1491 Davadan 149'u Karara Bağlandı

Kahramanmaraş Depremlerinde Yargı Süreci Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda meydana gelen yıkımlar ve imara aykırı değişikliklerle ilgili olarak toplam 1491 dava açıldı. Bu davalardan 149'u karara bağlandı ve 189 sanık çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanlığı'nın Soruşturma Faaliyetleri

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, depremlerle ilgili soruşturmalar kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından “deprem suçları soruşturma büroları” kuruldu. Deprem bölgesinde delil toplama ve inceleme faaliyetlerinde 984 bilirkişi görevlendirildi. Bu süreçte 1342 davada 193'ü tutuklu olmak üzere toplam 1850 sanığın yargılanması devam ediyor.

Yargı Teşkilatında Güçlendirme Önlemleri

Deprem bölgesindeki adalet hizmetlerini etkin ve kesintisiz sürdürmek için yargı seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda, vatandaşların hak kaybına uğramaması amacıyla, depremden etkilenen bölgelerdeki yargı süreçleri geçici süreliğine durduruldu ve bazı icra takipleri yasaklandı. 654’ü adli, 28’i idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesi kuruldu. Ayrıca, 10’u adli, 5’i idari olmak üzere 15 bölge adliye mahkemesi dairesi faaliyete geçti.

Yatırım Planları

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı yatırım programında, deprem bölgesinde 21 yeni adliye hizmet binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu personel konutu bulunmaktadır. Hali hazırda inşaat aşamasında 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutu binası yer almaktadır.