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Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yılı: Anma Etkinlikleri ve Önemli Ziyaretler

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:00
Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yılı: Anma Etkinlikleri ve Önemli Ziyaretler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle birçok anma programı düzenlenecek. Bu kapsamda önemli etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Anma Programlarının Önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"'na katılacak. Etkinlik saat 13.30'da başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 09.00'da Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek kahramanmaraş bölgesindeki deprem şehitliklerine ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca Pazarcık Belediyesi ile partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle buluşacak.

Bakanların Katılımları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10.00-14.30 saatleri arasında Nurdağı ve İslahiye köy konutlarında hane ziyaretleri gerçekleştirecek ve anma programlarına katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da benzer şekilde etkinliklere katılarak depremzede ailelerle bir araya gelecek.

TBMM'de Önemli Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile görüşme gerçekleştirecek. Toplantı saat 11.00'de başlayacak.

Ekonomik Gelişmeler

Bugün, Türkiye İstatistik Kurumu2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıklayacak. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından haftalık bankacılık sektörü verileri duyurulacak.

Spor Müsabakaları

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Kahramanmaraş depremlerinin anma etkinlikleri ve TBMM'deki görüşmeler, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip edilecektir. Ülke genelindeki tüm bu etkinlikler, depremzedelere olan desteği artırma yönündeki önemli adımları temsil ediyor.

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