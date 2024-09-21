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Kahramanmaraş Fay Etüt Raporu Açıklandı

Kahramanmaraş'ta deprem potansiyeli düşük alanlar belirlendi, yapılaşma için önlemli bölgeler oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:24
Kahramanmaraş Fay Etüt Raporu Açıklandı

Kahramanmaraş'ın Fay Etüt Raporu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaklaşık 7.854 hektar alanda yürütülen fay etüt raporunun sonuçlarını paylaştı. Rapora göre, deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve 'önlemli alan' olarak ilan edilen yerlerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmalar gerçekleştirilebilecek.

Depremle İlgili Çalışmalar

Bakanlık açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, bilim insanları tarafından 11 ilde kapsamlı etüt çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde riskli bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirildi ve önemli incelemeler yapıldı. Fay hatlarının deprem üretme potansiyeli ve yaşlarını değerlendirmek amacıyla alınan numuneler, detaylı analiz için Londra'daki bir laboratuvara gönderildi.

Raporun Sonuçları

Bakan Kurum, yaptığı değerlendirmelerde, "Sonuçlara göre, bölgede yerleşime uygunluk durumlarını net olarak belirlemiş olduk. Bu çerçevede, bazı alanları 'uygun olmayan alan' tanımı yerine 'önlemli alan' olarak düzenledik" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Afşar Mahallesi ve Hayrullah Mahallesi çevresindeki fay zonlarında deprem riski saptandığı ve bu bölgelerde yapılaşma yapılmayacağı belirtildi.

İmar Planı Revizyonları

Kurum, elde edilen etüt raporuna dayanarak ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmeleri gerektiğini vurguladı. "Plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilecektir. Bu olumlu gelişmeleri eylül ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İnşa Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta yürütülen inşa çalışmalarında 20.764 ev ve iş yerinin teslim edildiğini, 45.347 konut ve iş yerinin inşasının devam ettiğini ifade etti. Yıl sonuna kadar kentte 32.255 yeni konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı.

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