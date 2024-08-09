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Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı Yeniden Kapılarını Açtı

Kahramanmaraş'ta 20 yıl aradan sonra açılan Geleneksel Ağustos Fuarı, etkinliklerle dolu bir şekilde başladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:02
Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı Yeniden Kapılarını Açtı

Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı", 20 yıl aradan sonra kapılarını açtı. Fuar, 9-31 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliklerle Dolu Bir Açılış

Fuarın açılışı, kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterisi ve konser gibi birçok etkinlik ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, açılışta yaptığı açıklamada, depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için sürdürdükleri çalışmalara değindi.

Görgel, ayrıca, "Bizim düzenlediğimiz etkinliklerde vatandaşlarımızın destek olması moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu sadece bir başlangıç; ileride daha fazla hizmet sunacağız," dedi. Kahramanmaraş’ın eski canlı günlerine dönmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Anıların Yeniden Canlanması

Görgel, fuarın tekrar düzenlenmesinin şehir hafızası için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzun anılarının biriktiği bu fuar, gelecek nesillere de aktarılmalı. Gençler ve çocuklar için harika anılar biriktirecekleri fırsatlar sunuyor," ifadelerini kullandı.

Programda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş milletvekilleri ve diğer yetkililer de yer aldı. Fuarın ilk günü, ünlü sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erdi.

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