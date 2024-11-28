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Kahramanmaraş Göksun'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem occurred, derinliği ise 7,1 kilometre olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:41
Kahramanmaraş Göksun'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş Göksun'da Deprem Alarmı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 7,1 kilometre olarak tespit edildiği bildirildi.

Deprem Sonrası Durum

Yerel halk arasında paniğe yol açan bu sarsıntı sonrası, yetkililer tarafından bölgede bir hasar olup olmadığına dair incelemeler başlatıldı. Halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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