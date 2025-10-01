Kahramanmaraş Göksun'da FETÖ Hükümlüsü S.İ Yakalandı

Kahramanmaraş Göksun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş cezası bulunan S.İ, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.