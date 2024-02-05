Kahramanmaraş ilçe kaymakamı evinde ölü bulundu

Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'u işe götürmek üzere evine gelen şoförü, kapıyı açan olmayınca endişelendi. Durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaymakamın konutuna girdiklerinde Coşkun'un kafasına sıkılmış bir kurşunla hayatını kaybettiğini gördü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Coşkun'un yaşamını yitirdiğini sağlık görevlileri tespit etti. Otopsi yapılması için Coşkun'un naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, kaymakamın ölüm sebebini araştırmak üzere soruşturma başlattı.