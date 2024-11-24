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Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, yoğun kar ve tip sebebiyle kapandı. Valilik, vatandaşları zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları için uyardı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:02
Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolunda Ulaşım Kesildi

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, yoğun kar yağışı ve tip nedeniyle ulaşıma kapandı. Özellikle Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde etkili olan kar, gece saatlerinde başlayan sağanağın yerini almasının ardından ciddi sıkıntılara yol açtı.

Sıcak Hava Yerini Soğuk Hava Koşullarına Bıraktı

Kent merkezindeki sağanak ve fırtına etkisini sürdürmekte, yüksek kesimlerde ise kar ve tipi devam ediyor. Bu durum, özellikle seyahat edenler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Ekipler Çalışmalara Devam Ediyor

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun kapanması sonrasında karayolları ve belediye ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Edebiyat Yolu ve Tekir Mahallesi'nde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve diğer araçların geçişine izin vermiyor.

Fırtına Sonrasında Ağaç Devrildi

Onikişubat ilçesinde, Süleymanşah Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.

Valilikten Önemli Uyarı

Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kötü hava koşulları etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Lütfen, zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım." ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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