DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,78 -0,39%
ALTIN
2.963,31 -0,27%
BITCOIN
3.320.212,76 -0,8%

Kahramanmaraş Merkezli Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 27 silah ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:26
Kahramanmaraş Merkezli Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 27 adet silahın ele geçirilmesiyle önemli bir başarıya imza atıldı. 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 kalem tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlen operasyonda 27 silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlen operasyonda 27 silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Baygın Bulunan Gonca Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
Düzceli Usta, 1977 Model Aracını Torunlarına Miras Bırakıyor
4
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
5
Danimarka Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki Gösterdi
6
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı
7
Beyoğlu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!