Kahramanmaraş Merkezli Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 27 adet silahın ele geçirilmesiyle önemli bir başarıya imza atıldı. 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 kalem tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlen operasyonda 27 silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.